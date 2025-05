Diciannove | il nuovo olio Evo che racconta l’anima di Montespertoli

Diciannove è il nuovo olio extravergine d'oliva che celebra l'essenza di Montespertoli. Presentato oggi da importanti esponenti locali, rappresenta la sinergia tra attori pubblici e privati che uniscono competenze ed esperienza nel settore olivicolo. Un prodotto che racconta una storia di passione e qualità, espressione autentica del territorio toscano.

Sergenti, è toscano il miglior olio Evo biologico del mondo - È ‘Sergenti’ dell’azienda agricola toscana I Sergenti di Reggello, alle porte di Firenze, il miglior olio extravergine d’oliva biologico del mondo: lo ha stabilito la giuria internazionale del Premio Biol 2025, organizzato dall’associazione di produttori biologici Biol Italia, su iniziativa del Ci.Bi. Consorzio Italiano per il Biologico. Al secondo posto la Puglia con l’olio Mimì dell’Azienda agricola Donato Conserva, che aveva vinto lo scorso anno, e al terzo posto l’olio Jasa Cuvee dell’azienda istriana Jasa Prestige in Slovenia. 🔗 Leggi su ildenaro.it

Olio, Confeuro: “Bene nuovo piano di settore”. Rilancio anche in Sicilia? - “Confeuro intende innanzitutto esprimere la propria soddisfazione per il successo di Sol2Expo, un appuntamento fondamentale per il settore agroalimentare che riunisce produttori, esperti, buyer e innovatori da tutto il mondo per esplorare il futuro degli oli vegetali. E proprio in occasione... 🔗Leggi su messinatoday.it