Dichiarazione dei redditi 2025 | come scaricare la CU su NoiPA e le novità fiscali per docenti e ATA

Con l'arrivo della dichiarazione dei redditi 2025, i dipendenti scolastici, tra cui docenti e personale ATA, devono scaricare la Certificazione Unica (CU) dal portale NoiPA. Scopriamo insieme le modalità di accesso e le novità fiscali che riguardano queste categorie, fondamentali per una corretta compilazione della dichiarazione.

Con l’avvio della Dichiarazione dei redditi2025, i dipendenti della scuola, inclusi docenti e personale ATA, devono scaricare la Certificazione Unica (CU) dal portale NoiPA. Questo documento è essenziale per attestare i redditi percepiti nel 2024, nonché le relative trattenute fiscali e contributive. Periodo per la Dichiarazione dei redditi2025 e il bonus Natale per . Dichiarazione dei redditi2025: comescaricare la CU su NoiPA e le novitàfiscali per docenti e ATA Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

