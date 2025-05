Di Canio sicuro | Lotta scudetto? Il Napoli sente un po’ di paura per l’Inter

Paolo Di Canio, ex attaccante e attuale opinionista sportivo, ha recentemente espresso la sua opinione sul lavoro di Simone Inzaghi all'Inter durante un intervento negli studi di Sky Sport. Commentando la pressione della corsa allo scudetto, Di Canio ha analizzato anche il pareggio del Napoli al Maradona contro il Genoa, offrendo spunti interessanti sulla situazione delle squadre in lotta per il titolo.

Paolo Di Canio, ex attaccante e oggi opinionista sportivo, negli studi di Sky Sport ha parlato brevemente del lavoro di Simone Inzaghi in casa Inter. PRESSIONE – Archiviato il pareggio del Napoli al Maradona contro il Genoa, Paolo Di Canio ha parlato anche dell'Inter e della pressione per questa Lottascudetto tra nerazzurri e campani. Queste le sue parole a Sky: «Il Napoli questa sera ha trovato una squadra che sa giocare bene. Adesso ci sarà il Parma. Ci sta la stanchezza fisica anche se non hanno giocato le coppe, ma magari sentono anche un po' di paura dall'Inter che oggi ha vinto. I dettagli faranno la differenza. Barcellona? Acerbi un cavernicolo meraviglioso, era lì che voleva mangiarsi tutto prima di fare il gol del pareggio».

