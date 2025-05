Deutsche e AideXa insieme per le Pmi Sarà più facile accedere al credito

In breve da Zazoom:

In un contesto finanziario in continua evoluzione, Deutsche Bank e Banca AideXa hanno unito le forze per migliorare l'accesso al credito per le micro e piccole imprese italiane. Iniziativa annunciata l'8 aprile 2025, questa partnership strategica, attiva da maggio, consentirà a Deutsche Bank di offrire i finanziamenti di Banca AideXa, fornendo così un supporto concreto alle esigenze delle imprese locali.

IN UN PANORAMA finanziario che esige maggiore rapidità e accessibilità, Deutsche Bank e Banca AideXa hanno siglato una collaborazione strategica per facilitare l’accesso al credito per le micro e piccole imprese italiane. Annunciata l’8 aprile 2025 e operativa da maggio, la partnership permetterà a Deutsche Bank di distribuire i prodotti di finanziamento di Banca AideXa tramite la propria piattaforma digitale, offrendo così soluzioni di digital lending flessibili a una platea potenziale di oltre 4 milioni di imprese.Questa alleanza rappresenta l’incontro di due realtà complementari. Da un lato, Deutsche Bank, una delle principali banche globali, con una consolidata presenza in Italia — il secondo mercato europeo per importanza dopo la Germania — e una lunga esperienza nel supportare famiglie e imprese. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Deutsche e AideXa insieme per le Pmi. Sarà più facile accedere al credito

Le notizie più recenti da fonti esterne

Banca Campania Centro e Cna Salerno: insieme per dare nuovo slancio al credito per le Pmi - Si terrà domani, venerdì 18 aprile, alle ore 10,30, nella sede della Cna Salerno in Corso Vittorio Emanuele 75, la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Banca Campania Centro e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Salerno, “iniziativa pensata – si legge in una nota – per offrire un concreto supporto finanziario al mondo dell’artigianato e della piccola impresa, con strumenti e soluzioni capaci di rispondere alle reali esigenze del tessuto produttivo locale”. 🔗Leggi su ildenaro.it

Deutsche Bank e Banca AideXa, siglato accordo di distribuzione per offrire finanziamenti a micro e piccole imprese tramite piattaforma digitale - L'accordo mira a potenziare l'offerta di finanziamenti destinati a questo segmento, che costituisce circa il 30% del PIL nazionale e circa la metà dei posti di lavoro, ma che negli ultimi anni ha avuto minore accesso al credito Deutsche Bank e Banca AideXa, la fintech bank italiana dedicata a 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Intelligenza artificiale: Confapi e Microsoft insieme a fianco della PMI - Esplorare come le soluzioni disponibili di Intelligenza Artificiale possano migliorare produttività, efficienza e competitività delle nostre PMI. È stato questo l’obiettivo dell’evento “Il futuro digitale delle PMI - Intelligenza artificiale, gestione dei dati, automazione dei processi”... 🔗Leggi su padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Deutsche e AideXa insieme per le Pmi. Sarà più facile accedere al credito; Azimut Direct: oltre un miliardo di euro di volumi transati; Villa (Deutsche Bank): Accordo con Banca AideXa per semplificare l'accesso al credito; supporto alle PMI italiane; AideXa la banca digitale che fa volare le piccole imprese italiane. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Deutsche e AideXa insieme per le Pmi. Sarà più facile accedere al credito - IN UN PANORAMA finanziario che esige maggiore rapidità e accessibilità, Deutsche Bank e Banca AideXa hanno siglato una collaborazione ... 🔗quotidiano.net

Finanziamenti PMI: credito veloce da Deutsche Bank e AideXa - Si amplia la rete distributiva di Banca AideXa che ... digitale di Deutsche Bank a partire dal mese di maggio. AideXa ha strumenti di valutazione creditizia pensati per le PMI che utilizzano ... 🔗msn.com

Deutsche Bank e Banca AideXa, accordo di distribuzione per credito alle PMI - (Teleborsa) - Deutsche Bank e Banca AideXa, fintech bank italiana dedicata alle micro e piccole imprese, hanno firmato un accordo di distribuzione che consentirà a Deutsche Bank di offrire al ... 🔗borsaitaliana.it