Detenuto si suicida dal Duomo di Milano La collega trovata morta in un laghetto

Ieri si è consumata una tragica vicenda a Milano, dove un detenuto si è tolto la vita lanciandosi dalla terrazza del Duomo. Questo drammatico evento segue la scoperta del corpo di una collega, trovata senza vita in un laghetto. Un servizio di Caterina Dall’Olio racconta i dettagli di questa triste realtà che colpisce la comunità e suscita profondi interrogativi sulla salute mentale e il sostegno ai detenuti.

La tragedia di Milano e il suicidio ieri del Detenuto che si è lanciato dalla terrazza del Duomo.Servizio di Caterina Dall’Olio Detenuto si suicida dal Duomo di Milano. La collegatrovatamorta in un laghetto TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Detenuto si suicida dal Duomo di Milano. La collega trovata morta in un laghetto

Su altri siti se ne discute

Emanuele De Maria suicida dal Duomo di Milano, il detenuto evaso si è lanciato dalla cattedrale - Un uomo si è suicidato lanciandosi nel pomeriggio dal Duomo di Milano. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 gli agenti della Polizia di Stato per verificare con certezza... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Milano, suicida dalla terrazza del Duomo il detenuto evaso da Bollate | Ritrovato al Parco Nord il corpo della collega scomparsa - Emanuele De Maria era ricercato per aver accoltellato all'alba di sabato davanti a un hotel un collega di lavoro, rimasto gravemente ferito. L'uomo aveva accesso al lavoro esterno e aveva violato l'obbligo di rientro 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Epilogo tragico, ritrovato il corpo di Chamila: la collega del detenuto suicida dal Duomo di Milano - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tragico epilogo di una scomparsa misteriosaÈ stato rinvenuto il corpo senza vita di Chamila Wijesuriya, la donna di 50 anni originaria dello Sri Lanka, scomparsa da venerdì 9 maggio a Milano. La donna lavorava come dipendente in un hotel nei pressi della stazione Centrale. Il ritrovamento è avvenuto oggi, domenica 11 maggio all’interno del Parco Nord, a circa un chilometro di distanza dall’ultimo luogo in cui era stata avvistata. 🔗Leggi su dayitalianews.com

De Maria si è gettato dal Duomo di Milano. Trovato il corpo di Chamila, la collega scomparsa; Detenuto si suicida dal Duomo di Milano. La collega trovata morta in un laghetto; Suicida dal Duomo: è De Maria, omicida evaso dal carcere di Bollate. A Parco Nord trovato cadavere della collega scomparsa; Detenuto suicida a Milano: È salito in terrazza con indosso la sciarpa e non parlava con nessuno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Maria, chi è il killer suicida dal Duomo e le sue 48 ore in fuga a Milano - Quarantotto ore in fuga e poi il suicidio con il lancio nel vuoto dal Duomo. Un fulmine a ciel sereno. È finita in questo modo la fuga di ... 🔗msn.com

Detenuto ricercato a Milano si suicida lanciandosi da Duomo, morta la collega - È terminata con un volo dal Duomo di Milano la fuga di Emanuele De Maria, il 35enne napoletano ricercato per l’accoltellamento sabato all’alba di un 51enne ... 🔗msn.com

Evaso suicida a Milano, il permesso di lavoro al vaglio del ministero della Giustizia - Gli accertamenti sulla vicenda del detenuto 35enne che ha accoltellato un uomo e, si sospetta, avrebbe ucciso una barista cingalese, entrambi impiegati nell'hotel dove lavorava ... 🔗msn.com