Detenuto incendia la propria cella la Cisl | Nel carcere di Bergamo tensione ai massimi livelli

Un detenuto del carcere di Bergamo ha incendiato la propria cella, generando fiamme e una densa coltre di fumo. La tensione è alle stelle, e solo l'intervento rapido del personale di Polizia Penitenziaria ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche. La situazione nel penitenziario si fa sempre più critica, sollevando preoccupazioni per la sicurezza.

Nei giorni scorsi, in serata, un Detenuto del carcere di Bergamo ha dato fuoco alla propriacella causando lo sprigionarsi di importanti fiamme ed una densa coltre di fumo. L’intervento rapido e tempestivo del personale di Polizia Penitenziaria presente in servizio nel turno serale è stato difficoltoso, oltre che per il rapido diffondersi del fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile e la visibilità estremamente ridotta, anche per il contegno non collaborativo e violento assunto daparte dell’autore dell’incendio.A denunciare l’accaduto è la Fns Cisl di Bergamo che sottolinea come sia stato necessario anche evacuare nei cortili di passeggio i detenuti presenti nella sezione del la cella da cui proveniva il fumo, ed anche quelli ubicati nelle due sezioni superiori, che lamentavano difficoltà respiratorie a causa delle esalazioni di fumoprovenienti dal piano inferiore. 🔗Leggi su Bergamonews.it