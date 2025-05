Detenuto in fuga e poi suicida a Milano le ultime immagini in vita di Chamila Wijesuriyauna

Il caso di Chamila Wijesuriya, 50enne dello Sri Lanka trovata morta nel Parco Nord di Milano, ha scosso la comunità locale. Nelle ultime immagini in vita, compare anche il collega Emanuele De Maria, fuggito dopo un accoltellamento avvenuto il giorno precedente. Gli eventi tragici che hanno coinvolto i due colleghi mettono in luce una situazione inquietante e complessa, lasciando interrogativi su quello che è accaduto.

Ecco le ultimeimmagini in vita di ChamilaWijesuriyauna, la 50enne originaria dello Sri Lanka trovata morta dai carabinieri di Sesto San Giovanni, domenica 11 maggio nel Parco Nord di Milano. Insieme a lei si vede il collega Emanuele De Maria, Detenuto in fuga e poi ricercato per l’accoltellamento di un altro collega, di origini egiziane, avvenuto sabato 10 maggio, davanti all’Hotel Berna del capoluogo lombardo.De Maria si è poi tolto la vita domenica lanciandosi nel vuoto dal Duomo: aveva in tasca una parte di un documento della donna. Per la scomparsa di ChamilaWijesuriyauna, il 10 maggio era stata sporta denuncia alle forze dell’ordine. Sul corpo della 50enne sono state riscontrate due ferite da taglio alla gola e ulteriori lesioni simili in corrispondenza dei polsi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Detenuto in fuga e poi suicida a Milano, le ultime immagini in vita di Chamila Wijesuriyauna

