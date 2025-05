Deraglia un treno in Brianza ma è un' esercitazione | ecco cosa è successo

Una notte di apprensione in Brianza, dove un treno deragliato ha mobilitato le squadre di soccorso in un esercitazione imponente. Lampi di luci e suoni frenetici rompono il silenzio, mentre i soccorritori, con mani esperte, si preparano a gestire l'emergenza. Ma anziché una tragedia, è un'opportunità per affinare abilità e coordinazione. Scopriamo cosa è realmente accaduto.

Un trenoDeragliato durante la notte. I lampeggianti illuminano i binari, mentre squadre di soccorso si muovono rapide e con cautela tra le carrozze rovesciate. Volti concentrati e mani esperte. Silenzi rotti solo da comandi e sirene. Sembrerebbe l’inizio di una tragedia. Invece è l’inizio di uno. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Deraglia un treno in Brianza, ma è un'esercitazione: ecco cosa è successo

