Deraglia un treno in Brianza ma è un' esercitazione | ecco cosa è successo

...scenario di esercitazione. I soccorritori, preparati e determinati, simulano un'emergenza per affinare le loro competenze. Un'opportunità per testare protocolli e garantire la sicurezza dei passeggeri. Mentre i lampeggianti continuano a lampeggiare, l’addestramento diventa un momento cruciale per salvaguardare vite nella realtà futura. Ecco cosa è realmente successo in questa notte brianzola.

Un trenoDeragliato durante la notte. I lampeggianti illuminano i binari, mentre squadre di soccorso si muovono rapide e con cautela tra le carrozze rovesciate. Volti concentrati e mani esperte. Silenzi rotti solo da comandi e sirene. Sembrerebbe l’inizio di una tragedia. Invece è l’inizio di uno. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Deraglia un treno in Brianza, ma è un'esercitazione: ecco cosa è successo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Deraglia un treno in Brianza: immediati i soccorsi, ma era un'esercitazione: ecco cosa è successo - Quest’oggi, lunedì 12 maggio, si è chiusa la terza edizione di PROLAB, l’esercitazione della provincia di Monza e Brianza della Protezione Civile, che ha coinvolto 13 Comuni e circa 400 volontari. 🔗monzatoday.it

Finto disastro ma vera maxi esercitazione: Brianza da salvare tra esondazioni e disastri ferroviari - Oltre 70 mezzi e 400 volontari impegnati tutto il fine settimana. Allestiti dalla protezione civile 15 scenari a rischio in 12 Comuni ... 🔗msn.com

Tutte le foto dell'esercitazione provinciale della Protezione Civile - Si è conclusa con successo la terza edizione dell'esercitazione provinciale di Protezione Civile, PROLAB 2025, che ha visto la partecipazione di 13 Comuni della Brianza e circa 400 volontari impegnati ... 🔗primamonza.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

In Iran deraglia treno passeggeri : 10 morti e 50 feriti

Almeno dieci persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in Iran nel deragliamento di un treno passeggeri sulla rotta Mashhad-Yazd.