Siena, 12 maggio 2025 – In un toccante messaggio inviatoci, una madre racconta la sua lotta contro il tumore al seno, una battaglia che ha scoperto all’improvviso. Le sue parole, forti e sincere, risuonano con l’amore per i suoi figli, rendendo la festa della mamma di quest’anno un momento di riflessione e resilienza. Un messaggio di speranza che ci invita a riscoprire il valore della vita e della famiglia.

Siena, 12 maggio 2025 – Parole nitide. Senza fronzoli. Che vanno dritte al cuore e trasmettono forza. Raccontano di una malattia, scoperta all’improvviso e subito combattuta pensando al bene più prezioso, i figli. Una patologia, il tumore al seno, che tante donne si trovano a fronteggiare. “Quest’anno la festa della mamma ha per me un significato ancora più profondo”, l’incipit del messaggio sul profilo social di Tiziana Nisini, 49 anni, parlamentare dellaLega-Salvini premier. Vive a San Gimignano e fa parte anche delle commissioni parlamentari sulle cause del disastro del Moby prince e di quella sulla morte di David Rossi, oltre ad essere vice presidente della Commissione lavoro. “Due giorni fa ho affrontato un intervento per un tumore al seno – prosegue l’onorevole Nisini, pubblicando anche la sua foto in ospedale – e lo voglio raccontare oggi (ieri, ndr) perché essere mamma vuol dire anche questo: trovare la forza di lottare, di non mollare, anche quando la paura bussa forte. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Deputata della Lega operata per tumore al seno: “La forza? L’amore per i figli”

