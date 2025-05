Depositi chimici | Piciocchi Non sono innamorato di ponte Somalia aperti ad alternative

Nel dibattito organizzato da Il Secolo XIX, Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente di Genova e candidato sindaco del centrodestra, esprime la sua apertura verso nuove soluzioni, affermando di non essere innamorato della proposta del ponte Somalia. Le alternative al progetto attuale potrebbero essere valutate dall'amministrazione, segnando un possibile cambio di rotta nella pianificazione urbana.

"Non sonoinnamorato della soluzione ponteSomalia, se verranno indicate nuove soluzioni l'amministrazione può prenderle in considerazione". Così Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente di Genova e candidato sindaco del centrodestra, al dibattito organizzato da Il Secolo Xix, parlando dello. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Depositi chimici: Piciocchi, "Non sono innamorato di ponte Somalia, aperti ad alternative"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Depositi chimici: Bucci, "Devono stare in porto", Salis, "No a ponte Somalia" - "I depositi chimici devono stare dentro il porto perché fanno parte dell'attività portuale, e il porto deve essere in grado di gestire anche i prodotti chimici. Dove metterli sarà un problema degli operatori, non certo di alcune definizioni del piano regolatore di oggi che magari domani non... 🔗Leggi su genovatoday.it

Sfida tra sindaci: fair play sulle disabilità, ma scintille su legalità e depositi chimici - Il confronto pubblico tra i candidati. Marras parla di “sistema corrotto” in Regione. Salis: “Più pressione sulla sanità”. Piciocchi si difende coi numeri 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Esselunga Sestri Ponente, Piciocchi: "Impossibile fermare la Conferenza dei servizi" - "Per sospendere una Conferenza dei servizi devono esserci i presupposti legali perché, altrimenti, l'amministrazione si espone a ritardi e danni erariali. In questo momento non credo ci siano i presupposti". Queste le parole del vicesindaco reggente di Genova, Pietro Piciocchi, rispondendo a... 🔗Leggi su genovatoday.it

Depositi chimici: Piciocchi, Non sono innamorato di ponte Somalia, aperti ad alternative; Depositi chimici, Piciocchi apre a soluzioni alternative: “Non sono innamorato di Ponte Somalia”; Elezioni comunali, a Palazzo Ducale il primo confronto senza copione tra i sette candidati sindaco: Salis lancia lo sport per la terza età, Piciocchi si espone sui depositi chimici; Depositi chimici, a Terrazza lo scontro a distanza tra Piciocchi e Salis sulle soluzioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Depositi chimici, Piciocchi apre a soluzioni alternative: “Non sono innamorato di Ponte Somalia” - Il vicesindaco e candidato del centrodestra: "Mi piace risolvere i problemi senza steccati ideologici". Crucioli promuove l'opzione zero: "Non sono un'industria necessaria" ... 🔗genova24.it

Depositi chimici: Piciocchi, "Non sono innamorato di ponte Somalia, aperti ad alternative" - Così il candidato sindaco del centrodestra al dibattito che si è tenuto questa mattina organizzato da Il Secolo Xix ... 🔗genovatoday.it

Depositi chimici, a Terrazza lo scontro a distanza tra Piciocchi e Salis sulle soluzioni - La delocalizzazione dei depositi chimici di Multedo è uno dei ... mai per il 24%, e non sa per il 16%. Piciocchi: “Noi abbiamo avuto il coraggio di indicare una soluzione” Così Pietro ... 🔗primocanale.it