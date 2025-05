Depositi chimici | Piciocchi Non sono innamorato di ponte Somalia aperti ad alternative

Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente di Genova e candidato sindaco del centrodestra, ha dichiarato la sua apertura a nuove soluzioni riguardo i depositi chimici, esprimendo la sua neutralità sulla proposta del ponte Somalia: "Non sono innamorato della soluzione, se ci sono alternative valide, l'amministrazione è pronta a considerarle", ha affermato durante un dibattito con Il Secolo XIX.

