Demon Slayer | Infinity Castle doppiaggio completo lancio anticipato e controversie sul trailer pirata

La notizia del completamento del doppiaggio di "Demon Slayer: Infinity Castle" ha suscitato entusiasmo tra i fan, con Natsuki Hanae che annuncia un possibile lancio anticipato della trilogia. Tuttavia, le controversie riguardanti un trailer pirata stanno oscurando il clima di festa, sollevando interrogativi sulla sicurezza e su come il materiale venga gestito nel panorama delle anime.

