Dembelè avvisa l’Inter | Voglio vincere trofei il PSG merita di alzare la Champions

Dembelè ha lanciato un chiaro avvertimento all'Inter in vista della finale di Champions League. L'attaccante del PSG ha sottolineato il desiderio di vincere trofei e ha espresso la determinazione della sua squadra a conquistare il titolo, affermando che il club parigino merita di alzare la coppa. La sfida si preannuncia avvincente.

Dembelè si è espresso sul momento del PSG, le parole dell'attaccante offensivo dei parigini che sfideranno l'Inter nella finale di Champions LeagueDembelè torna a parlare della finale di Champions League, l'esterno offensivo del PSG ha lanciato un avvertimento all'Inter di Simone Inzaghi. Premiato come miglior giocatore dell'anno dall'UNFP, il sindacato dei calciatori professionisti francesi, Ousmane Dembélé ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento ricevuto. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha ringraziato dal palco la società, lo staff tecnico e i compagni di squadra, sottolineando come il loro supporto sia stato fondamentale per esprimersi al meglio: LE PAROLE – «Cerco sempre di dare il massimo in campo, di essere decisivo, e questa stagione sono stato premiato. È motivo di orgoglio, grazie alla società, a tutti i miei compagni, allo staff.

