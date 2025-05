Dembélé | Al Psg mi sento realizzato! Felice della nuova posizione

In breve da Zazoom:

In vista della finale di Champions League contro l'Inter, l'attaccante del Psg, Ousamane Dembélé è stato premiato come miglior giocatore della Ligue 1. PREMIATO – Ousmane Dembélé, nella serata di oggi, come si legge sui media francesi, ha rilasciato un'intervista a margine della premiazione sul palco della cerimonia dei "Trophées UNFP", che lo hanno incoronato come miglior giocatore dell'attuale stagione di Ligue 1. L'attaccante francese ha trascinato il Paris Saint-Germain alla vittoria di campionato e si giocherà la finale di Coppa di Francia, oltre a giocarsi la finale di Champions League contro l'Inter. L'attaccante 27enne sarà una delle pedine più importanti per Luis Enrique, con Inzaghi che sta già iniziando a studiare le contromosse.DembéléFelice: «Mi piace giocare qui»CAMBIO – Queste le parole dell'attaccante francese sul palco insieme a Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia: «A Parigi mi sentorealizzato.