Il Napoli frena contro il Genoa, riaprendo così la corsa allo Scudetto in un finale di campionato sempre più incandescente. Con solo due giornate rimaste, la situazione si complica ulteriormente dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino. Aurelio De Laurentiis ha reagito, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione. Il tricolore è più in gioco che mai, e ogni punto potrebbe rivelarsi decisivo.

Il Napoli frena contro il Genoa e riapre lo Scudetto. dopo il pari, è arrivata la reazione di Aurelio De Laurentiis. La corsa verso lo Scudetto è tutt’altro che conclusa. Mancano solo due giornate alla fine del campionato, ma il discorso legato al tricolore è più aperto che mai. dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino, spettava al Napoli allungare nuovamente in vetta ma ciò non è accaduto. Infatti, gli azzurri hanno pareggiato per 2-2 contro il Genoa, riaprendo nuovamente ogni tipo di discorso. Dal Maradona, poi, è arrivata anche la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis.De Laurentiis deluso dopo il pareggio: cosa è successoSono ore caldissime in casa Napoli. Il club azzurro ha frenato proprio sul più bello, giocandosi un “jolly” cruciale quando però mancano altre due giornate di campionato. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Delusione Napoli al Maradona, la reazione di De Laurentiis dopo il pari: è successo in tribuna

