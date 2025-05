Delitto Pierina svolta vicina | la Procura conclude le indagini Manifestazione per Dassilva | Liberatelo

In breve da Zazoom:

Rimini si prepara a vivere una giornata di intensa mobilitazione il 12 maggio 2025, con cittadini che si radunano davanti al tribunale per sostenere Louis Dassilva. Un appello che ha già raccolto adesioni da tutta la Romagna e oltre, grazie alla voce amplificata dei social network e al coinvolgimento di noti Youtuber. Un evento che va oltre la semplice manifestazione, riflettendo un forte desiderio di giustizia e solidarietà.

Rimini, 12 maggio 2025 – “Chi parte da Ravenna può darmi un passaggio?”. “Noi partiremo da Forlimpopoli”. A leggere il tam tam sui social, sono attese persone da tutta la Romagna (e anche da più lontano) alla Manifestazione per Louis Dassilva, che si tiene oggi davanti al tribunale di Rimini. Mobilitazione lanciata dalla Rete e nata per iniziativa di alcuni Youtuber che stanno seguendo gli sviluppi delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. Chiedono che “Louis torni subito libero”.Il 35enne senegalese, finora l’unico indagato per l’omicidio della donna, è in carcere dal 16 luglio. Il sit-in per Louis (che è stato autorizzato) è previsto davanti all’ingresso del tribunale. Una mobilitazione che si annuncia con tanto di cartelli e striscioni. Non è da escludere che alla Manifestazione possa partecipare anche la moglie del 35enne senegalese, Valeria Bartolucci. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, svolta vicina: la Procura conclude le indagini. Manifestazione per Dassilva: “Liberatelo”

Ne parlano su altre fonti

Delitto di Pierina, la svolta dell?audio. Gli inquirenti: «È la voce dell?assassino» - Dopo le urla strazianti, affiora un verso, una voce maschile. Si rivolge alla vittima, Pierina Paganelli nel garage di via del Ciclamino 31 a Rimini dove è appena stata colpita a morte.... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Pierina Paganelli, nuova svolta nel caso: non sarebbe Louis Dassilva l’uomo inquadrato dalla Cam3 - Non sarebbe Louis Dassilva l'uomo inquadrato dalla Cam3 della farmacia situata in via del Ciclamino, nei pressi del condominio dove il 3 ottobre 2023 è stata assassinata Pierina Paganelli. Sarebbe questo l'esito preliminare dell'incidente probatorio sulle immagini della telecamera.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Delitto di Garlasco, la svolta dopo 18 anni: indagato Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi - A diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, c’è un nuovo indagato al vaglio della Procura di Pavia: si tratta di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello della ragazza uccisa a 26 anni nel 2006: fu sentito da subito ed era già stato al centro di indagini per tracce di Dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi, nella cui stanza si intratteneva spesso: accuse poi archiviate. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto Pierina, svolta vicina: la Procura conclude le indagini. Manifestazione per Dassilva: “Liberatelo”; Omicidio Pierina Paganelli, la svolta è imminente: il giudice a breve esaminerà tutte le prove; Omicidio Pierina, il dna di Dassilva non c’è: nuova svolta nel delitto di Rimini?; C'è una svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli, arrestato all'alba il vicino di casa Louis Dassilva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto Pierina, svolta vicina: la Procura conclude le indagini. Manifestazione per Dassilva: “Liberatelo” - Sit in davanti al tribunale di Rimini: partecipanti attesi da tutta la Romagna. Mobilitazione lanciata dalla Rete e nata per iniziativa di alcuni Youtuber che stanno seguendo gli sviluppi delle indagi ... 🔗msn.com

Omicidio Pierina Paganelli/ Clamoroso, spunta un audio che potrebbe cambiare tutto! - Omicidio Pierina Paganelli: per il gip, Manuela Bianchi è credibile quando tira in ballo Louis Dassilva. La difesa gioca al contrattacco con un audio ... 🔗ilsussidiario.net

Pierina Paganelli, la clamorosa svolta a Chi l’ha Visto. Le voci registrate durante il delitto (1 / 2) - Uno dei casi di cronaca che sta continuando ad interessare gli italiani è sicuramente quello di Pierina Paganelli, la pensionata trovata senza vita in un condominio di via del Ciclamino a Rimini ... 🔗donna.fidelityhouse.eu