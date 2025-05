Delirio Atalanta | al goal di Sulemana un tifoso va in campo tensione con Svilar

Il delirio esplode tra i tifosi dell'Atalanta dopo il gol decisivo di Ibrahim Sulemana, ex Cagliari, che segna il 2-1 contro la Roma. La tensione aumenta quando un fan invade il campo, creando scompiglio con Svilar. Un momento decisivo che potrebbe catapultare l'Atalanta verso vittorie impensabili. Un eroe inaspettato sul palcoscenico del calcio!

Ibrahim Sulemana, l`eroe che non ti aspetti: il goal dell`ex Cagliari, che vale il 2-1 alla Roma in una partita che, se vinta, porterebbe l`Atalanta. 🔗Leggi su Calciomercato.com

