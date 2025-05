Del Piero Juve la rivelazione | Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo! L’annuncio che fa sognare i tifosi

Del Piero torna a far sognare i tifosi della Juventus con un annuncio che accende i cuori bianconeri. Il leggendario attaccante esprime il desiderio di tornare, ma con un ruolo specifico. Scopriamo le novità sul possibile ritorno della storica bandiera juventina, con le rivelazioni del giornalista Gianni Balzarini di Sport Mediaset.

Del PieroJuve, rivelazione: «Per tornarevuolequelruolo». Novità sul possibile ritorno della leggenda bianconeraIl giornalista Gianni Balzarini di Sport Mediaset, focalizzandosi sulla Juventus del futuro, ha parlato anche del possibile ritorno in bianconero di Alessandro Del Piero.DEL Piero – «Vi ho sempre detto, e questo ve lo dico al cento per cento, è così: Del Piero per tornareallaJuventus vuole un ruolo operativo e non di rappresentanza e trovare un ruolo operativo a Del Piero non è facile. vuole un ruolo decisionale, non so se alla Maldini nel Milan, guarda caso Maldini è stato fatto fuori, o in quale veste, ma lui vuole lavorare sulla Juve, non rappresentare la Juve». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com