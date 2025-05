Degustazioni all' ombra delle bellezze del territorio | in Costiera arriva lo Slow Food day

Il 18 maggio 2025, la Costa d’Amalfi festeggia lo Slow Food Day con un’emozionante passeggiata lungo il Sentiero dei Limoni, un percorso che esalta le tradizioni locali e i paesaggi mozzafiato. Partendo da Maiori alle 10:30, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la bellezza autentica del territorio, immersi nella profumata essenza dei limoni e nella convivialità di un evento dedicato al cibo buono, pulito e giusto.

Lo SlowFood Day 2025 in Costa d'Amalfi si celebra con una passeggiata guidata lungo uno dei percorsi più iconici e autentici del territorio: il Sentiero dei Limoni. L'iniziativa, prevista per domenica 18 maggio con partenza alle ore 10:30 da Maiori (Piazza San Giacomo), prevede un'escursione di.

