degrado a san cataldo cimitero in stato di abbandono giacigli di fortuna e rifiuti

Ieri, il cimitero Monumentale di San Cataldo ha mostrato il suo volto più triste ai numerosi visitatori, delusi dal degrado evidente all'ingresso e nel parcheggio laterale di piazza Setti. La scenografia di abbandono è ulteriormente amplificata dalla presenza della storica chiesa della Madonna del Murazzo e dal centro di accoglienza Porta Aperta, cui l'area strapperebbe un'immagine di dignità e rispetto.

