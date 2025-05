Defibrillatore donato al palazzetto dello sport | il contributo dello Juventus Club

Il Juventus Club Carovigno "Alessandro Del Piero" ha compiuto un gesto significativo donando un defibrillatore al Comune di Carovigno. Consegnato sabato 10 maggio, il dispositivo sarà installato nel palazzetto dello sport, contribuendo così a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli atleti e i frequentatori durante le attività sportive.

