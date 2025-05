Decreto Scuola gli emendamenti Anief | mobilità intercompartimentale assunzioni ATA e stipendi

Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, ha presentato emendamenti al decreto Scuola, evidenziando l'importanza di affrontare questioni di mobilità intercompartimentale per il personale scolastico e il ripristino del primo gradino stipendiale. Tali proposte mirano a garantire miglioramenti significativi per le assunzioni ATA e le condizioni lavorative nel settore dell'istruzione.

Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, ha illustrato le proposte di emendamento al DecretoScuola, sottolineando l'urgenza di affrontare temi cruciali come la mobilitàintercompartimentale del personale scolastico e il ripristino del primo gradino stipendiale. Queste misure, secondo il sindacato, rispondono a necessità concrete dei lavoratori, garantendo pari trattamento rispetto ad altri comparti della Pubblica .

