Decoro urbano lavoro infrastrutture e sociale | 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale | Il video integrale | Gli appelli | Fotogallery

Il confronto tra i candidati a sindaco di Genova si svolgerà a Palazzo Ducale, con un focus su decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale. Tre giri di domande permetteranno ai sette candidati di esprimere le loro visioni in due minuti ciascuno, seguiti da un appello al voto. Scopri il video integrale e la fotogallery dell'evento.

Tre giri di domande su tre argomenti di ampio respiro, due minuti a testa per ogni candidato per rispondere e, alla fine, un appello al voto: così si svolge il confronto tra candidate e candidati a guidare il Comune 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale | Il video integrale | Gli appelli | Fotogallery

Le notizie più recenti da fonti esterne

Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale - Tre giri di domande su tre argomenti di ampio respiro, due minuti a testa per ogni candidato per rispondere e, alla fine, un appello al voto: così si svolge il confronto tra candidate e candidati a guidare il Comune 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale | Gli appelli | Fotogallery - Tre giri di domande su tre argomenti di ampio respiro, due minuti a testa per ogni candidato per rispondere e, alla fine, un appello al voto: così si svolge il confronto tra candidate e candidati a guidare il Comune 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confronto del Secolo XIX a Palazzo Ducale | Fotogallery - Tre giri di domande su tre argomenti di ampio respiro, due minuti a testa per ogni candidato per rispondere e, alla fine, un appello al voto: così si svolge il confronto tra candidate e candidati a guidare il Comune 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Decoro urbano, lavoro, infrastrutture e sociale: 21 domande per i 7 candidati a sindaco di Genova. Il confron…; Elezioni a Genova, il confronto tra i candidati organizzato dal Secolo XIX. il video integrale; Lavori in corso per decoro, sicurezza stradale e riqualificazione dei quartieri di Riccione: oltre dieci cantieri aperti e numerosi nuovi interventi al via; Genova, il sottopasso esterno di Brignole chiuso (almeno) sino alla fine dell’anno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I tre obiettivi di Grandi: "Sicurezza, decoro urbano e migliori infrastrutture" - Sicurezza, con droni e cancellate ai giardini Speyer sulla scorta di Ferrara, decoro urbano, con dipendenti comunali incaricati di ... 🔗msn.com

Decoro urbano, accelerata sui lavori. Nuovo look per i piazzali: "Necessari dopo anni di incuria" - legati al decoro urbano, per rendere più vivibile i vari spazi pubblici della cittadina. L’amministrazione comunale in queste settimane e anche a quelle successive è al lavoro per rendere accessibili ... 🔗lanazione.it

Decoro urbano, Merenda: "Saranno installati trenta nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine" - Novità importanti in arrivo per il decoro urbano della nostra città. «Con grande soddisfazione annuncio l’installazione di trenta nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine, una misura ... 🔗reggiotv.it