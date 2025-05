Decisione storica del Pkk | si scioglie e annuncia la fine della lotta armata con la Turchia

Il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, ha preso una decisione storica: si scioglie e abbandona la lotta armata contro la Turchia. Questo annuncio segna una svolta significativa dopo quarant'anni di conflitto, aprendo la strada a nuove possibilità di pace tra le parti. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa...

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il gruppo militante curdo del Pkk, ha annunciato la Decisionestorica di sciogliersi e porre fine alla lottaarmata nell'ambito di una nuova iniziativa di pace con la Turchia, dopo quattro decenni di conflitto. La Decisione è stata annunciata dall'agenzia di stampa Firat News Agency, vicina al gruppo. La notizia arriva pochi giorni dopo il congresso del partito tenutosi nel nord dell'Iraq. A febbraio, il leader del Pkk Abdullah Ocalan, in carcere dal 1999 su un'isola vicino a Istanbul, aveva esortato il suo gruppo a convocare un congresso per decidere formalmente lo scioglimento, segnando un passo fondamentale verso la fine del conflitto decennale che dagli anni '80 ha causato decine di migliaia di vittime. Il 1° marzo il Pkk aveva annunciato un cessate il fuoco unilaterale, ma aveva posto alcune condizioni, tra cui la creazione di un quadro giuridico per i negoziati di pace.

