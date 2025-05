Decimo anniversario Rete Orpheus | un successo il Gran Concerto Festa d’Europa

BRINDISI - Grande successo per il Gran Concerto Festa d’Europa, celebrando il decimo anniversario della Rete Orpheus. L'evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Brindisi, ha unito artisti e pubblico in una straordinaria celebrazione della musica e della cultura europea, testimoniando l'importanza di questa rete nella promozione dell'arte e della comunità.

BRINDISI - Grande successo per il GranConcertoFestad’Europa in occasione del 10° anniversario della nascita della ReteOrpheus. Il Concerto, che ha il patrocinio del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi, organizzato dalla ReteOrpheus con la partecipazione straordinaria del. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Decimo anniversario “Rete Orpheus”: un successo il “Gran Concerto Festa d’Europa”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Brindisi, gran Concerto Festa d’Europa in occasione del 10° anniversario della Rete Orpheus - BRINDISI - Grande successo per il Gran Concerto Festa D’Europa in occasione del 10° anniversario della nascita della Rete Orpheus. Il Concerto, che ha il patrocinio del Comune di Brindisi e della Prov ... 🔗giornaledipuglia.com

Black Clover celebra il decimo anniversario con una copertina speciale su Jump GIGA 2025 SUMMER - Il celebre manga Black Clover, creato da Yuki Tabata, si prepara a festeggiare un traguardo importante: il decimo anniversario dalla sua prima pubblicazione. Per celebrare l’occasione, il manga avrà l ... 🔗mangaforever.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Torino il video hard della maestra d'asilo finito in rete e su Whatsapp

? una storia fatta di ricatti e licenziamenti quella che La Stampa racconta oggi in un articolo firmato da Giuseppe Legato.