De Siervo | Esito del campionato incerto contemporaneità? C’è stato un Consiglio

Idee chiare per la Lega Serie A in vista delle ultime due giornate di campionato, ecco cosa succederà.L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato a margine della conferenza stampa tenutasi in occasione della presentazione del festival “Calcio Comunità Educante”.Tra i temi trattati anche quello relativo al calendario delle ultime due giornate della Serie A, ancora in fase di definizione e soggetto a diverse polemiche per via delega contemporaneità richiesta.De Siervo è sicuro, ecco cosa succederàInter e Napoli sono distanti un solo punto in classifica dopo il pareggio degli azzurri contro il Genoa. Per questo motivo l’ad della Lega Serie A ha parlato della situazione generale ma anche dell’imminente decisione che dovrebbe esser presa.De Siervo è sicuro, ecco cosa succederà (Ansa) spazionapoli. 🔗Leggi su Spazionapoli.it