De Siervo | Campionato verso la contemporaneità Coppa Italia? Grande evento

Luigi De Siervo ha incontrato i giornalisti presenti, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole: 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Siervo: “Campionato verso la contemporaneità. Coppa Italia? Grande evento”

De Siervo: “Campionato incerto: si va verso la contemporaneità nelle ultime due giornate” - Partite in contemporenea nel massimo campionato per non dare vantaggi a nessuno, sia in chiave scudetto, sia per l'Europa che nella zona retrocessione. Luigi De Siervo, amministratore delegato della L ... 🔗msn.com

De Siervo annuncia: «C’è stato un consiglio, si va verso questa soluzione per la penultima giornata del campionato» - De Siervo lo annuncia sulla soluzione logistica per la disputa della penultima giornata di campionato: tutte le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo, amministratore ... 🔗juventusnews24.com

De Siervo: “Campionato combattuto. Si va verso una contemporaneità ampissima” - Le parole dell'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sulla contemporaneità delle ultima giornate Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha parlato ai margi ... 🔗informazione.it

