De Siervo AD Serie A conferma | Verso la contemporaneità! No vantaggi

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha confermato le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo alla contemporaneità delle ultime due giornate di campionato. Un tema che suscita grande interesse, soprattutto per club come Inter e Napoli, impegnati nella lotta per il titolo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante il Festival CCE – Calcio Comunità Educante.

De Siervoconferma praticamente quanto sta trapelando nelle ultime ore, ossia la contemporaneità delle ultime due giornate di Serie A. Inter e Napoli ovviamente guardano con attenzione. Le sue parole.Verso LA contemporaneità – L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intercettato durante l’evento Festival CCE – Calcio Comunità Educante, ha parlato della probabilissima ipotesi di far giocare le ultime due partite di Serie A tutte in contemporanea. Le sue parole: «Si va Verso una contemporaneità amplissima per cercare di mettere sullo stesso piano nelle ultime due giornate tutte le squadre. Lo scopo è non dare nessun vantaggio, permettendo a qualcuno di giocare conoscendo già il risultato della diretta concorrente per l’obiettivo».DUELLO – Inter e Napoli, rimanendo in ottica scudetto, resta ovviamente la bagarre più importante e decisiva, al netto della corsa Champions League e di quella per rimanere in categoria. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Siervo (AD Serie A) conferma: «Verso la contemporaneità! No vantaggi»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A, grande innovazione per il campionato italiano: è la prima nazione a farlo. De Siervo: «Siamo molto entusiasti» - Serie A, il campionato italiano passa su Reddit. Ecco le dichiarazioni di Luigi De Siervo su quella che è stata l’attuale novità Notizia molto importante: la Serie A da oggi sbarca sul social Reddit, il primo campionato a farlo. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni. LE PAROLE […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Volley serie A2. Prosegue il tour de force della Fgl-Zuma: ad Olbia per rimettersi in carreggiata - Terza partita in sei giorni per la Fgl-Zuma Castelfranco che sta affrontando un vero tour de force nella Pool Salvezza per mantenere la categoria A2. E oggi le toscane dovranno mettere in conto anche l’impegnativa trasferta in Sardegna dove stasera (fischio d’inizio ore 20,30) affrontano il Resinglass Olbia. La Fgl-Zuma Castelfranco spera di chiudere con un esito diverso rispetto ai precedenti due appuntamenti che non hanno portato punti utili alla classifica. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Serie A, ufficiale la nuova partnership con Bancomat: De Siervo firma l’accordo. Ecco i dettagli - Ufficializzata la partnership tra Bancomat e la Lega Serie A: arrivata la firma dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo Presso la sede della Lega Serie A a Milano, si è ufficializzata la partnership tra BANCOMAT e Lega Serie A, con la firma, ieri mercoledì 2 aprile, dell’accordo tra l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Serie A, De Siervo: Per ultimi due turni contemporaneità amplissima; De Siervo: Ultime giornate di Serie A? Si va un verso una contemporaneità ampissima; Ultime due giornate di Serie A in contemporanea? Le parole dell’AD De Siervo; De Siervo: Orari 37ª giornata di Serie A, si va un verso una contemporaneità ampissima. Poi applausi per l'Inter. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

De Siervo (AD Serie A) conferma: «Verso la contemporaneità! No vantaggi» - De Siervo conferma praticamente quanto sta trapelando nelle ultime ore, ossia la contemporaneità delle ultime due giornate di Serie A. Inter e Napoli - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

De Siervo: “Ultime giornate di Serie A? Si va un verso una contemporaneità ampissima” - l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha così parlato alla stampa presente:”Quello che sta volgendo al termine è un grande campionato. Nelle ultime stagioni sono quattro le ... 🔗msn.com

De Siervo (Lega Serie A): “Si va verso una contemporaneità ampissima per domenica prossima” - Anche l'amministratore della Lega Serie A De Siervo ha confermato che si va varso una contemporaneità nel prossimo turno di A ... 🔗pianetaempoli.it