De Siervo | 37a giornata? Si va verso contemporaneità! Il nostro è un campionato di livello guardate il percorso dell’Inter…

De Siervo: «37a giornata? Si va versocontemporaneità! Il nostro è un campionato di livello, guardate il percorso dell’Inter.» Le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie AA margine della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Festival CCE – Calcio Comunità Educante”, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato cosi del prossimo turno di Serie A. Le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.LE PAROLE- «C’è stato un Consiglio, si va un verso una contemporaneità ampissima in modo tale da non dare vantaggi a nessuna formazione. Quello che sta volgendo al termine è un grande campionato. Nelle ultime stagioni sono quattro le squadre diverse ad aver vinto negli ultimi cinque anni. L’esito è incerto, però, non solo per lo scudetto, ma anche per la qualificazione alle coppe europee e nella lotta per non retrocedere. 🔗Leggi su Internews24.com