De Maria le ultime ore del killer suicida | la chiamata alla madre la passeggiata con Chamila

Un pomeriggio di pioggia si trasforma in un presagio tragico. Chamila Wijesuriya, 50 anni, e il collega Emanuele De Maria, 35, camminano spensierati al Parco Nord di Milano, protetti da ombrelli colorati. I loro volti, colmi di vita, non possono immaginare che quella passeggiata si trasformerà in un ricordo segnato dall’orrore, segnando per sempre le loro esistenze.

Un pomeriggio di pioggia, due ombrelli aperti e una passeggiata che non avrebbero lasciato presagire l’orrore di lì a poche ore. Il video girato venerdì nel tardo pomeriggio al Parco Nord di Milano ritrae infatti Chamila Wijesuriya, 50 anni, e il collega Emanuele De Maria, 35, camminare fianco a fianco tra gli alberi bagnati, ignari che quell’ultima scena di quotidianità stesse per trasformarsi in un incubo.Chamila, italiana di origine cingalese, scompare dopo il lavoro all’Hotel Berna, ma del suo destino nessuno immagina ancora nulla. Solo quando il marito scopre il cellulare della moglie abbandonato in un cestino alla fermata Bignami, scatta l’allarme: il telefono viene ritrovato venerdì stesso da un addetto Atm, ma della donna non c’è traccia. La svolta arriva sabato mattina, quando i carabinieri, avvertiti da una segnalazione, la rinvengono senza vita in un’area appartata del Parco Nord: due profonde ferite alla gola e altri tagli ai polsi, incompatibili con una morte accidentale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - De Maria, le ultime ore del killer suicida: la chiamata alla madre, la passeggiata con Chamila

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La fuga, la scomparsa della collega, la chiamata alla madre e il suicidio dalle terrazze del Duomo: quello che sappiamo delle ultime ore di Emanuele De Maria - Da più di un anno lavorava all'hotel Berna, a Milano, e rientrava poi nel carcere di Bollate. Venerdì la fuga dopo aver accoltellato un collega, ora fuori pericolo, di cui si attende la testimonianza 🔗Leggi su vanityfair.it

Il femminicidio della collega, la fuga, la chiamata alla madre e il suicidio dalle terrazze del Duomo: quello che sappiamo delle ultime ore di Emanuele De Maria - Da più di un anno lavorava all'hotel Berna, a Milano, e rientrava poi nel carcere di Bollate. Venerdì la fuga dopo aver accoltellato un collega, ora fuori pericolo, di cui si attende la testimonianza 🔗Leggi su vanityfair.it

Omicidio, ferimento, suicidio: le ultime 48 ore di De Maria - AGI - Un omicidio, un altro fortunatamente evitato solo per l'intervento dei medici, e la scelta di farla finita. Emanuele De Maria, detenuto ammesso al lavoro esterno, ha fatto tutto questo nelle ultime 48 ore. Venerdì alle 13.30 ha lasciato la casa circondariale di Bollate, dove stava scontando la condanna a 14 anni e 3 mesi per l'omicidio del 2026 di "Emma", la prostituta tunisina 23enne Racheb Oumaim ammazzata nei pressi dell'ex hotel Zagarella a Castel Volturno. 🔗Leggi su agi.it

Quando Emanuele De Maria diceva di sentirsi molto accettato dai colleghi dell'hotel; Il killer Emanuele De Maria per 48 ore in fuga a Milano. La chiamata alla madre: «Ho fatto una c...». Poi il suicidio con la foto di Chamila in tasca; Ferimento, omicidio e suicidio: le ultime 48 ore di Emanuele De Maria; Milano, in un video le ultime immagini della donna uccisa da De Maria: passeggiano insieme. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milano, in un video le ultime immagini della donna uccisa da De Maria: passeggiano insieme - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, in un video le ultime immagini della donna uccisa da De Maria: passeggiano insieme ... 🔗tg24.sky.it

La foto e le ultime ore di Emanuele De Maria. Chamila in trappola e uccisa in un parco - Ascolta ora Al marito, venerdì pomeriggio, aveva detto che sarebbe andata in palestra a Cinisello Balsamo, la cittadina a circa 15 chilometri a nord di Milano dove la coppia abita con il figlio 17enne ... 🔗ilgiornale.it

De Maria, le ultime ore del killer suicida: la chiamata alla madre, la passeggiata con Chamila - Un pomeriggio di pioggia, due ombrelli aperti e una passeggiata che non avrebbero lasciato presagire l’orrore di lì a poche ore. Il video girato venerdì ... 🔗thesocialpost.it