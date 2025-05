De Maria aveva pianificato di uccidere Verifiche del ministero della Giustizia sui suoi permessi del carcere Il legale | Li meritava

Milano, 12 maggio 2025 – Avrebbe pianificato di uccidere prima Chamila Wijesuriya, la barista 50enne dell'hotel Berna di Milano, e poi il collega Hani Nasr, che si è difeso ed è sopravvissuto, Emanuele De Maria, il detenuto evaso da Bollate che si è ammazzato ieri gettandosi dalle Terrazze del Duomo. È l'ipotesi del pm di Milano Francesco De Tommasi nell'inchiesta sulla tragedia in cui la donna è morta, accoltellata alla gola. Il pubblico ministero ha disposto le autopsie anche per accertare se l'uomo, autore di un omicidio e di un tentato omicidio premeditati, avesse assunto sostanze stupefacenti. Emanuele De Maria sospettato di omicidio premeditato e tentato omicidio a Milano. Autopsie disposte per accertare uso di droghe. Emanuele De Maria, il detenuto evaso dal carcere è morto: si è lanciato dalle terrazze del Duomo di MilanoFuria omicida 9 anni dopoDe Maria si trovava in carcere perché stava scontando una pena alla quale era stato condannato perché ritenuto colpevole della morte di una ventitreenne tunisina a Castel Volturno nel 2016. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “De Maria aveva pianificato di uccidere”. Verifiche del ministero della Giustizia sui suoi permessi del carcere. Il legale: “Li meritava”

