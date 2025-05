De Luca | ‘la Campania non si vende i ciucci non governeranno’

''pensano di dividersi le candidature a Roma. Una a me, una a te. Napoli e la Campania non sono in vendita'', ha detto De Luca 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - De Luca: ‘la Campania non si vende, i ciucci non governeranno’

Su altri siti se ne discute

Consulta boccia la legge della Campania, niente terzo mandato per De Luca - Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una lunga giornata in camera di consiglio, lo ha sancito la Corte costituzionale. Il governatore... 🔗Leggi su casertanews.it

Brunetti (Vis Factor): “In Campania De Luca dirà ancora la sua. E il centrodestra oggi non è competitivo” - Tra chi non è più candidabile (De Luca) e quelli che dicono di non volersi candidare (Piantedosi e Manfredi): ecco la mappa pre-elettorale in Campania. Molto più intricata di quanto si pensi.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Terzo mandato De Luca, la decisione della Consulta: «È incostituzionale la legge della Regione Campania». Il Governatore: «La legge non è uguale per tutti» - Finisce la corsa di Vincenzo De Luca. Stasera con un flash di agenzia, poco prima delle 20, esce il responso più atteso dalla politica: «Incostituzionale la legge della Regione... 🔗Leggi su ilmattino.it

