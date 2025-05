De Luca | La Campania non è in vendita difenderemo la sanità regionale

Stiamo lavorando duramente per preservare i progressi realizzati nella sanità campana. In un clima politico in cui si discutono solo accordi elettorali, è fondamentale ricordare l'importanza di tutelare il nostro sistema sanitario, invece di ridurre il dibattito a semplici spartizioni. Napoli e la Campania meritano attenzione e rispetto, non solo come pedine in un gioco da tavolo politico.

"Siamo impegnati in queste settimane e nei prossimi mesi a fare in modo che tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni nella nostra sanità non sia buttato a mare." In questo momento c'è gente che ragiona sulle scadenze istituzionali della Regione senza sapere neanche che cosa è la regione Campania: pensano di dividersi le candidature a Roma. Una a me, una a te. Napoli e la Campania non sono in vendita, a nessuna forza politica. Non siamo in vendita". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al giuramento di Ippocrate dei nuovi medici a Città della Scienza, a Napoli."Probabilmente - ha aggiunto, rivolgendosi ai nuovi giovani medici - nelle prossime settimane vedrete un po' di parapiglia. Abbiamo sputato l'anima per ritrovare dignità, organizzazione.

In Campania speranza di vita più bassa d'Italia, Vietri (FdI): "Anche l'Istat boccia De Luca" - "Nuovi dati negativi per la Campania governata da De Luca e dal Pd. La nostra regione, infatti, si colloca all'ultimo posto per la speranza di vita piu' bassa d'Italia sia tra gli uomini (79,7) sia tra le donne (83,8). Non solo. Ma nella graduatoria nazionale che fa segnare il minimo storico...

Consulta boccia la legge della Campania, niente terzo mandato per De Luca - Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una lunga giornata in camera di consiglio, lo ha sancito la Corte costituzionale. Il governatore...

Brunetti (Vis Factor): "In Campania De Luca dirà ancora la sua. E il centrodestra oggi non è competitivo" - Tra chi non è più candidabile (De Luca) e quelli che dicono di non volersi candidare (Piantedosi e Manfredi): ecco la mappa pre-elettorale in Campania. Molto più intricata di quanto si pensi.

