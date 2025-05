De Bruyne-Napoli ultim’ora da sogno | l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Ultim'ora da Gianluca Di Marzio accende le speranze dei tifosi del Napoli: Kevin De Bruyne potrebbe vestire la maglia azzurra. Mentre la squadra punta allo Scudetto, il calciomercato riserva una possibilità da sogno. I tifosi sognano un grande colpo che arricchirebbe la rosa e farebbe tremare il campionato. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti!

ultim’ora da Gianluca Di Marzio su Kevin De Bruyne: l’annuncio fa sognare tutti i tifosi del Napoli, le ultime.Il Napoli continua a sognare lo Scudetto, ma c’è un sogno sempre più vivo anche nel calciomercato. Si tratta di quello di vedere con la maglia del Napoli Kevin De Bruyne: un colpo che sarebbe davvero clamoroso e che sembra tutt’altro che una semplice voce di mercato.Il club azzurro sta puntando infatti concretamente sul belga e le sue possibilità di vederlo in azzurro sono sempre più in rialzo come conferma un’ultim’ora arrivata da Gianluca Di Marzio.De Bruyne-Napoli, cresce la fiducia: l’aggiornamentoL’esperto di mercato di Sky Sport ha infatti annunciato che la fiducia per l’acquisto di De Bruyne è sempre più crescente. I segnali arrivati nelle ultime ore sono infatti incoraggianti e le questioni logistiche legate alla famiglia del belga stanno trovando una soluzione, con le nuove proposte nei loro confronti che sono state ritenute gradite. 🔗Leggi su Spazionapoli.it