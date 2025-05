De Bruyne aumenta la fiducia del Napoli | ha gradito le proposte logistiche del club Di Marzio

Kevin De Bruyne potrebbe avvicinarsi al Napoli, aumentando la fiducia del club partenopeo. Secondo Gianluca Di Marzio, l'ex giocatore del Manchester City ha gradito le proposte logistiche del club, facilitando così il dialogo. L’operazione avanza rapidamente e c'è la possibilità di un accordo imminente. Il futuro di De Bruyne a Napoli si fa sempre più concreto.

De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le propostelogistiche del club (Di Marzio)Gianluca Di Marzio informa che l’operazione De Bruyne-Napoli avanza spedita. E scrive che si potrebbe arrivare anche all’accordo.Scrive Di Marzio:aumenta la fiducia del Napoli per il sì definitivo di Kevin De Bruyne e della sua famiglia per procedere all’accordo totaleKevin De Bruyne e il Napoli: gli azzurri continuano a lavorare al grande obiettivo a parametro zero in vista della prossima stagione.Come raccontato, la società del ds Giovanni Manna ha cominciato a muoversi ormai da più di un mese per il fuoriclasse belga, in scadenza di contratto con il Manchester City. E i segnali che arrivano nelle ultime ore sono incoraggianti.C’è sempre più fiducia, infatti, di sistemare le questioni logistiche della famiglia del belga che ha gradito le ultime proposte ricevute. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le proposte logistiche del club (Di Marzio)

