Negli ultimi colloqui di Ginevra, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo significativo per sospendere parte dei dazi reciproci per un periodo di 90 giorni, a partire dal 14 maggio. Questa decisione, comunicata attraverso una dichiarazione congiunta di Xinhua, prevede la sospensione dei dazi del 24% su specifici beni, aprendo la strada a nuove opportunità commerciali tra le due potenti nazioni.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato nei colloqui che si sono tenuti a Ginevra, in Svizzera, la sospensione di parte dei Dazi reciproci per 90 giorni. La misura dovrà entrare in vigore entro il 14 maggio. Come si legge dalla dichiarazione congiunta pubblicata da Xinhua, Washington e Pechino sospenderanno l’applicazione dei Dazi al 24% sui beni per un periodo iniziale di 90 giorni, mantenendo al contempo il restante 10%.Usa e Cina istituiranno un meccanismo per proseguire i negoziati“Dopo aver adottato le misure di cui sopra, le due parti istituiranno un meccanismo per proseguire i negoziati sulle relazioni economiche e commerciali”, precisa la dichiarazione, “i negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti. Se necessario, le due parti potranno svolgere consultazioni a livello operativo su questioni economiche e commerciali rilevanti”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Usa e Cina sospenderanno per 90 giorni parte delle tariffe reciproche

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗Leggi su romadailynews.it

