Dazi Usa e Cina sospenderanno per 90 giorni parte dei dazi reciproci | Bessent | Pechino e Washington ridurranno tariffe doganali del 115%

La decisione è arrivata dopo il vertice di sabato e domenica tra le delegazioni dei due Paesi a Ginevra, in Svizzera 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Usa e Cina sospenderanno per 90 giorni parte dei dazi reciproci | Bessent: "Pechino e Washington ridurranno tariffe doganali del 115%"

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗Leggi su romadailynews.it

Trump: "Nuovi dazi del 50% alla Cina se Pechino non ritirerà entro mercoledì le tariffe del 34% sui prodotti USA" - VIDEO - Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

