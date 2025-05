Dazi Usa e Cina li sospendono per tre mesi | Trump | Sentirò Xi in settimana | Sui farmaci l' Europa pagherà di più

Negli ultimi sviluppi delle relazioni internazionali, Stati Uniti e Cina annunciano la sospensione dei dazi per tre mesi. Donald Trump rivela di avere in programma una conversazione con Xi Jinping, mentre critica l'Europa per i costi elevati sui farmaci e rivendica il merito per aver evitato un conflitto nucleare tra India e Pakistan.

Il presidente Usa accusa: "L'Ue è stata brutale con le nostre aziende farmaceutiche. Grazie a me evitata la guerra nucleare tra India e Pakistan" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Usa e Cina li sospendono per tre mesi | Trump: "Sentirò Xi in settimana | Sui farmaci l'Europa pagherà di più"

