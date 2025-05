Dazi Usa-Cina sospensione per 90 giorni | l' effetto sui mercati

Negli ultimi sviluppi diplomatici, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo durante i colloqui a Ginevra, prevedendo la sospensione parziale dei dazi reciproci per un periodo di 90 giorni. L’accordo, che entrerà in vigore entro il 14 maggio, segna un passo significativo nelle relazioni commerciali tra le due potenze, con l'obiettivo di favorire un clima di cooperazione e ridurre le tensioni economiche.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato nei colloqui che si sono tenuti a Ginevra, in Svizzera, la sospensione di parte dei Dazi reciproci per 90 giorni. La misura dovrà entrare in vigore entro il 14 maggio. Come si legge dalla dichiarazione congiunta pubblicata da Xinhua, Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei Dazi al 24% sui beni per un periodo iniziale di 90 giorni, mantenendo al contempo il restante 10%."Dopo aver adottato le misure di cui sopra, le due parti istituiranno un meccanismo per proseguire i negoziati sulle relazioni economiche e commerciali", precisa la dichiarazione, "i negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti. Se necessario, le due parti potranno svolgere consultazioni a livello operativo su questioni economiche e commerciali rilevanti". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dazi Usa-Cina, "sospensione per 90 giorni": l'effetto sui mercati

Ne parlano su altre fonti

Borse europee aprono in forte rialzo dopo la sospensione dei dazi per 90 giorni, Francoforte +7,8%, Parigi +6,6%, Milano +6,2% e Londra +5,8% - Dopo la sospensione dei dazi annunciata da Trump, le borse europee rimbalzano con Francoforte +7,8%, Parigi +6,6%, Milano +6,2% e Londra +5,8%; euro in ripresa sul dollaro e oro sopra quota $3.100 l'oncia sui mercati internazionali Borse europee aprono in forte rialzo dopo la sospensione dei 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Dazi, Usa e Cina annunciano sospensione parte tariffe per 90 giorni - (Adnkronos) – Usa e Cina annunciano una riduzione dei dazi, sospendendo per "90 giorni" parte delle misure tariffarie dopo i colloqui di Ginevra e mesi di tensioni tra le due superpotenze. In una dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca i governi degli Stati Uniti e della Repubblica Popolare cinese si impegnano a procedere "entro il […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Borse europee aprono in forte rialzo dopo la sospensione dei dazi per 90 giorni, Francoforte +7,8%, Parigi +6,6%, Milano +6,2% e Londra +5,8% - Dopo la sospensione dei dazi annunciata da Trump, le borse europee rimbalzano con Francoforte +7,8%, Parigi +6,6%, Milano +6,2% e Londra +5,8%; euro in ripresa sul dollaro e oro sopra quota $3.100 l'oncia sui mercati internazionali Borse europee aprono in forte rialzo dopo la sospensione dei 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Dazi, Usa e Cina annunciano la sospensione per 90 giorni; Dazi Trump, Usa e Cina sospendono parte tariffe per 90 giorni: l'accordo; Dazi, c'è accordo Cina-Usa: pausa parziale di 90 giorni e tariffe ridotte del 115%; Dazi Usa-Cina sospesi per 90 giorni. E ora le Borse europee ci credono. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Usa-Cina, primo accordo sui dazi: sospensione per 90 giorni e nuovo meccanismo di consultazione commerciale - Al termine dei negoziati a Ginevra, Usa e Cina annunciano un accordo sui dazi: sospensione per 90 giorni e creazione di un meccanismo di consultazione commerciale ... 🔗msn.com

Dazi, accordo Usa-Cina. «Parte delle tariffe sospese per 90 giorni». Crolla il prezzo dell'oro, volano Borse e petrolio - Gli Usa e la Cina hanno raggiunto intanto una prima intesa sui dazi trovando un accordo per stabilire un 'meccanismo di consultazione' sul commercio. L'annuncio ... 🔗ilmattino.it

'Usa-Cina sospenderanno per 90 giorni parte dei dazi' - Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. E' quanto si legge in un comunicato congiunto Usa-Cina da Ginevra. Secondo la dichiarazione, la ... 🔗msn.com