Dazi Trump | Sarà accordo fantastico per Cina e per noi

Donald Trump torna a incantare il pubblico con promesse di accordi commerciali vantaggiosi, dichiarando che i recenti colloqui con la Cina a Ginevra porteranno a un’intesa “fantastica” per entrambe le parti. Sottolineando un “reset” nei rapporti, il presidente americano sembra ottimista riguardo a una nuova era di cooperazione commerciale.

Donald Trump torna a parlare di Dazi all’indomani dei colloqui Usa-Cina a Ginevra. L’accordo raggiunto con Pechino “Saràfantastico per la Cina e per noi”, ha detto il presidente americano, sottolineando che con la Repubblica Popolare gli Stati Uniti hanno fatto un “reset” dei rapporti commerciali. Il capo della Casa Bianca lancia poi un messaggio all’Europa. Sui prezzi dei farmaci l’Unione europea è stata “brutale” con gli Stati Uniti, ha detto Trump, lamentando la politica europea nei confronti delle aziende farmaceutiche Usa. Secondo il presidente, sarebbe stata l’Ue a “costringere” le grandi aziende farmaceutiche Usa a tenere alti i prezzi negli Stati Uniti, per compensare le imposizioni da parte di Bruxelles. Per i farmaci l’Unione europea e “dovra pagare di più” e lo stesso dovrà fare “il resto del mondo”, avverte il capo dell’amministrazione di Washington, parlando dell’ordine esecutivo con il quale intende “redistribuire” l’onere dei prezzi dei farmaci prodotti negli Usa a favore dei cittadini americani. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump: “Sarà accordo fantastico per Cina e per noi”

