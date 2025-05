Dazi riprendono i colloqui Usa-Cina

Dopo mesi di tensioni e conflitti commerciali, Stati Uniti e Cina hanno deciso di adottare una strategia comune per ridurre i danni reciproci, abbassando i dazi applicati. Questo segnale di apertura segna una potenziale svolta nei rapporti tra le due potenze, mentre i colloqui riprendono per trovare un equilibrio sostenibile. Servizio a cura di Marco Burini.

Dopo mesi di guerra commerciale Stati Uniti e Cina scelgono la linea comune di non farsi troppo male e abbassano i tassi dei Dazi.Servizio di Marco Burini

La Cina apre il dialogo con gli Usa sui dazi: i primi colloqui in Svizzera dal 9 al 12 maggio - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non è finita ma dopo un mese di escalation delle tariffe doganali a seguito della decisione del presidente Donald Trump di imporre dazi alle importazioni cinesi negli Usa, le due superpotenze cominceranno a dialogare.L’annuncio è arrivato oggi dall’ambasciata cinese a Washington e dal ministero degli Esteri di Pechino, secondo cui i primi colloqui tra il vicepremier He Lifeng e il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent andranno in scena in Svizzera dal 9 al 12 maggio. 🔗Leggi su tpi.it

Dazi, la Cina a Trump: "La porta sui colloqui commerciali è spalancata" - Pechino è disposta ad avviare i colloqui commerciali con gli Usa, all'indomani dell'annuncio del presidente americano Donald Trump secondo cui i pesanti dazi al 145% decisi sulle importazioni dei beni made in China sarebbero stati ridotti una volta raggiunto un accordo . "La Cina ha sottolineato fin dall'inizio che non ci sono vincitori nelle guerre tariffarie e commerciali", ha commentato sul punto. 🔗Leggi su feedpress.me

Ripresi a Ginevra i colloqui fra Usa e Cina sui dazi - Sono ripresi poco dopo le 10 a Ginevra i colloqui a porte chiuse fra delegati statunitensi e cinesi sui dazi commerciali, avviati ieri. Partecipano, fra gli altri, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, il rappresentante commerciale statunitense, Jamieson Greer, e il vicepremier cinese, He Lifeng. Lo riporta l'agenzia di stampa svizzera Swiss Keystone-Ats, che cita fonti vicine ai negoziati. 🔗Leggi su quotidiano.net

Dazi, a Ginevra le consultazioni Usa-Cina. Trump ipotizza una riduzione dei dazi a Pechino all’80% - Colloqui Cina-Usa sospesi, riprenderanno domani I negoziati tra Cina e Stati Uniti a Ginevra per cercare di risolvere la guerra commerciale tra i due Paesi sono stati sospesi e riprenderanno domani ma ... 🔗msn.com

Dazi, prove di dialogo a Ginevra. Il negoziato Usa-Cina va avanti - Dopo dieci ore di colloqui, oggi si riprende. Obiettivo: ridurre le tariffe reciproche del 145 e 125 per cento. Sun Yun (Stimson Center): anche una riduzione minima dei dazi, segnale positivo ... 🔗corriere.it

Usa-Cina, accordo per ridurre i dazi: “grandi progressi”, verso un possibile reset commerciale - Dopo due giorni di negoziati in Svizzera, Usa e Cina registrano “grandi progressi” con un accordo temporaneo sui dazi in vista di ulteriori colloqui ... 🔗msn.com