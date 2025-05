Dazi gli Usa e la Cina annunciano una prima intesa dopo i due giorni di colloqui a Ginevra | Trump firmerà un ordine per ridurre prezzi dei farmaci fino all' 80%

Dazi, Usa annunciano l’accordo con la Cina. Bessent: “Progressi sostanziali” - Washington, 11 maggio 0225 – C’è l’accordo tra Cina e Usa sui dazi. Una svolta nella battaglia commerciale scoppiata con le tariffe introdotte da Trump sulle importazioni dei prodotti cinesi: ad annunciarlo è la Casa Bianca. Al momento non si conoscono i dettagli dell’intesa tra i due Paesi, raggiunta in un serratissimi colloqui in Svizzera tra i vertici statunitensi e la delegazione cinese guidata dal vice premier He Lifeng. 🔗Leggi su quotidiano.net