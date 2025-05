Dazi | è disgelo fra Usa e Cina arriva la pausa di 90 giorni

La recente riunione a Ginevra segna un importante passo verso la distensione tra Stati Uniti e Cina, con un periodo di pausa di 90 giorni nella guerra dei dazi. La collaborazione tra il Tesoro americano, guidato da Scott Bessent, e la delegazione cinese guidata dal Vicepremier He Lifeng ha portato all'emissione di una Dichiarazione Congiunta.

Giornata produttiva sul fronte della “guerra dei Dazi ”. A seguito dell’incontro a Ginevra tra la delegazione americana, guidata dal Tesoro americano Scott Bessent, e quella cinese, capeggiata dal Vicepremier He Lifeng, questa mattina è stata pubblicata una Dichiarazione Congiunta di Cina e Stati Uniti relativa all’incontro ginevrino.Che i colloqui avessero avuto esito positivo era apparso chiaro già da domenica, quando al termine dell’incontro con la delegazione cinese Scott Bessent aveva definito il lavoro svolto «molto produttivo». Oggi è arriva ta la conferma.Nella dichiarazione congiunta si legge che Cina e Stati Uniti, «riconoscono l’importanza delle loro relazioni economiche e commerciali, per entrambi i Paesi e per l’economia globale», decidendo di abbassare entro il 14 maggio le tariffe reciproche per un periodo di 90 giorni . 🔗 Leggi su Panorama.it

Dazi, la Ue offre 50 miliardi: «È il surplus reale». Disgelo Usa-Cina, bene le Borse - Il commissario Ue Sefcovic: «Possibili acquisti per 50 miliardi di dollari. Ciò che è molto importante è che ci capiamo un po’ meglio». La Commissione: «Al momento non è stata fatta alcuna offerta formale agli Stati Uniti» 🔗 Leggi su xml2.corriere.it

Usa-Cina, prove di disgelo sui dazi. I colloqui a Ginevra e il “consiglio” di Trump: «Potremmo portarli all’80%» - Prove di disgelo commerciale tra Stati Uniti e Cina. A un mese esatto dall’imposizione da parte dell’Amministrazione Trump delle maxi-tariffe sull’import di beni da Pechino – mai messe in pausa al contrario di quelle sul resto del mondo – i governi dei due Paesi si siedono per la prima volta al tavolo per negoziare la possibile via d’uscita. I colloqui si sono aperti oggi a Ginevra, in Svizzera, e dovrebbero procedere fino a domani. 🔗Leggi su open.online