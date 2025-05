Davvero triste Selvaggia Lucarelli dura su Diletta Leotta dopo l’ultima polemica | Io lo avevo detto

Selvaggia Lucarelli torna a puntare il dito su Diletta Leotta, riaccendendo la polemica su uno spot pubblicitario che, a suo avviso, rappresenta una sessualizzazione inaccettabile della figura femminile. Le critiche di Lucarelli si fanno più dure, confermando le sue preoccupazioni espresse in precedenza. La questione continua a suscitare dibattiti accesi nel mondo dei media.

Qualche mese fa, SelvaggiaLucarelli aveva lanciato un'accusa precisa contro uno spot pubblicitario che vedeva protagonista DilettaLeotta. Secondo la giornalista, la campagna – trasmessa su più emittenti – non solo se**ualizzava in modo esplicito la figura femminile, ma coinvolgeva in maniera discutibile anche un bambino, suggerendo un messaggio ambiguo e fuori luogo. Ora, quello stesso spot è stato ufficialmente sospeso dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che ha riconosciuto la violazione dell'articolo 11 del Codice di Autodisciplina, il quale vieta qualsiasi forma di rappresentazione che implichi una seualizzazione dei minori o di chi appaia tale.

La pubblicità di DilettaLeotta e il commento di SelvaggiaLucarelli

La pubblicità in questione mostrava un ragazzino osservare con meraviglia una donna danzare sul palco, accompagnato dallo slogan "La prima volta che sei rimasto senza parole".