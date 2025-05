davide teruzzi il gigante buono chi era il tranviere atm morto dopo il pranzo al ristorante con i colleghi

Davide Teruzzi, conosciuto come il "gigante buono", era un tranviere di 50 anni del deposito ATM di Milano. La sua vita si è tragicamente interrotta l'11 maggio, dopo un attacco cardiaco avvenuto subito dopo un pranzo con i colleghi. La sua morte ha destato interrogativi e attenzione da parte degli inquirenti.

Milano – Aveva 50 anni e lavorava al deposito Atm Leoncavallo in via Teodosio a Milano, DavideTeruzzi, il conducente Atm morto domenica 11 maggio all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da mercoledì scorso in seguito a un attacco cardiaco. Sotto la lente degli inquirenti è il pranzo – sembrerebbe a base di risotto e frittura di pesce – consumato con alcuni colleghi la domenica precedente (4 maggio) in un ristorante convenzionato con Atm in via Filzi: Davide e altri tranvieri erano stati male le ore successive. Una probabile intossicazione alimentare che sembrava smaltita. Le condizioni di salute del 50enne sono improvvisamente peggiorate mercoledì con la corsa al San Raffaele dove è spirato domenica. Esiste un nesso causale tra il pasto e il decesso? Questo dovranno stabilire la Procura di Milano che ha aperto un fascicolo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it