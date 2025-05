Davide Mancini presenta Preghiera Punk | spiritualità ribellione e poesia nel nuovo singolo

Davide Mancini presenta il suo nuovo singolo "Preghiera Punk", un inno alla libertà che fonde spiritualità e ribellione. Ospite del podcast Unplugged Blaze di Periodico Daily, il cantautore esplora temi profondi attraverso la poesia, invitando l’ascoltatore a riflettere su un percorso di autenticità. Un pezzo potente per chi rifiuta il potere in favore della libertà.

Il cantautore DavideMancini è stato ospite del podcast Unplugged Blaze di Periodico Daily per presentare il suo nuovo brano, PreghieraPunk: un inno dedicato a chi ha scelto la libertà invece del potere. Un pezzo che unisce spiritualità autentica e spirito di ribellione, ponendosi come riflessione sulla società contemporanea.Durante l’intervista, Mancini ha raccontato che “PreghieraPunk” nasce dall’osservazione delle mancanze odierne: la perdita della spiritualità genuina e la difficoltà di opporsi in modo sano alle derive del potere. Questo brano rappresenta il primo passo verso il completamento di una trilogia iniziata con Madame Gerbel (2008) e proseguita con poesia e Democrazia (2015).Mancini ha anche condiviso l’evoluzione del suo modo di fare musica, sempre strettamente legato alle esperienze personali. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com