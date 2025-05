Davide Ancelotti candidato che accade a Cesc in lui … e Arbeloa in camera da letto

Il calcio spagnolo è in fermento dopo le ultime notizie che coinvolgono Davide Ancelotti e Cesc Fàbregas. Con Xabi Alonso in partenza dal Bayer Leverkusen e Carlo Ancelotti diretto verso nuove avventure, il “gioco delle sedie” si infiamma. Marca fa il punto su queste dinamiche sorprendenti e sulle loro implicazioni per il futuro del Real Madrid.

2025-05-12 13:17:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Il “gioco delle sedie” . è già iniziato. Addio di Xabi Alonso a Bayer Leverkusen – Rumbo al Real Madrid – e Partenza di Carlo Ancelotti diretto al Brasile ha causato un autentico “terremoto” sulle panchine dei cinque principali campionati europei.Tuttavia, si presume movimenti più suonati. L’uscita di Xabi Alonso de Leverkusen può sbloccare “diversi” pezzi “.Cesc fàbregas È, in effetti, Il favorito per sostituirlo Sulla panchina di Bayarena. In effetti, eA ha avuto un primo incontro Con gli emissari della squadra tedesca al Palace Hotel de How.L’allenatore di Bayer riceve un caloroso atto d’addio prima di giocare contro Dortmund“Voglio lasciare un’eredità. 🔗Leggi su Justcalcio.com

