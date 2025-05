David-Napoli spunta l’intoppo | Di Marzio gela i tifosi

Il mercato dei calciatori è sempre in fermento, e questa volta a tenere banco è la trattativa che porta Jonathan David al Napoli. Tuttavia, secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, un ostacolo inaspettato potrebbe gelare gli entusiasmi dei tifosi partenopei riguardo a questo ambizioso acquisto.

L'esperto di mercato Di Marzio ha rivelato uno sviluppo che potrebbe risultare decisivo nella trattativa che accosta David al Napoli.Jonathan David quest'estate lascerà il Lille a parametro zero al termine della stagione dopo annate dal rendimento più che soddisfacente con il club francese. Gli accostamenti insistenti dell'attaccante al Napoli nelle ultime giornate lo hanno reso un obiettivo da sogno per rinforzare il reparto offensivo degli azzurri.La trattativa David-Napoli in bilico: nodo clausolaNegli scorsi giorni gli agenti del canadese si sono recati a Napoli per discutere di un possibile approdo del giocatore in azzurro a partire dalla prossima stagione. Come sostenuto dallo stesso Gianluca Di Marzio, però, è sorto un dettaglio che ha messo in stand-by i colloqui. Infatti, l'entourage ha richiesto una clausola rescissoria da inserire nell'eventuale contratto, richiesta che sarà analizzata e valutata con calma dalla dirigenza partenopea.