David Juventus il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti | ecco il piano del club di De Laurentiis Cosa filtra

Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa. De Laurentiis sembra intenzionato a superare la concorrenza e ampliare la rosa a disposizione di Spalletti.

DavidJuventus, il Napoli fa sul serio! La mossa del club di De Laurentiis per anticipare la concorrenzaCome Confermato da Sky Sport, gli agenti di Jonathan David sono stati a Napoli negli scorsi giorni: la trattativa, a differenza di De Bruyne, è più complicata e richiederà più tempo. L’ostacolo da superare è quello relativo alla clausola rescissoria richiesta dall’entourage del calciatore. L’obiettivo del club di De Laurentiis è comunque quello di trovare un punto d’intesa. Il Napoli fa sul serio per il possibile colpo a parametro zero monitorato anche dal calciomercato Juve. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra

Cosa riportano altre fonti

David Juventus, il Napoli ora fa sul serio: sondaggio concreto e prima offerta sul tavolo del canadese. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24David Juventus, il Napoli ora fa sul serio: sondaggio concreto e prima offerta sul tavolo del canadese. Le ultimissime sul futuro dell’attaccanteArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Jonathan David, attaccante di proprietà del Lille e che la prossima estate sarà un’occasione a zero per tantissimi club tra cui il mercato Juventus.Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il Napoli, che vuole prendere un grande attaccante, negli ultimi giorni ha sondato in modo molto concreto il canadese, obiettivo concreto anche dell’Inter. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Mercato Juventus: ritorno di fiamma a giugno, ma il Napoli fa sul serio. Duello per l’attaccante. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: ritorno di fiamma, ma c’è il Napoli forte su Adeyemi. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamentiTra gli obiettivi del calciomercato Juve in vista della prossima estate c’è anche Karim Adeyemi, attaccante di proprietà del Borussia Dortmund che i bianconeri hanno trattato già la scorsa estate.Ci sarà da tenere in fortissima considerazione anche il Napoli. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Dalla Juventus al Napoli, ora l’affare diventa possibile: l’idea fa sognare i tifosi azzurri! - In casa Napoli si lavora anche al futuro, motivo per il quale un noto calciatore potrebbe passare dalla Juventus al club azzurro. La stagione del Napoli procede alla grande, ma intanto la società è concentrata anche sul futuro. In modo particolare, si starebbe pensando al mercato estivo, il quale dirà moltissimo sugli obiettivi della società. Quest’ultima, è vogliosa di costruire una rosa all’altezza, proprio come sarà richiesto da Antonio Conte. 🔗Leggi su spazionapoli.it

David Juventus, il Napoli fa sul serio! La mossa del club; Napoli-David, si tratta: proposta avanzata, cosa serve per chiudere; ?? Napoli, scatto Jonathan David! Romano: Offerta importante, il punto ??; Napoli all’assalto di Jonathan David: il canadese si avvicina alla Serie A. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Florentino Juve, il Napoli fa sul serio: possibile accordo imminente! Rivelazione sul centrocampista del Benfica. Ultimissime - Florentino Juve, possibile accordo imminente con il Napoli: la rivelazione sul centrocampista. Cosa filtra Il calciomercato Juve è sempre attivo anche su Florentino, centrocampista 25enne del Benfica ... 🔗juventusnews24.com

David Juventus, il Napoli ora fa sul serio: sondaggio concreto e prima offerta sul tavolo del canadese. Ultimissime - David Juventus, il Napoli ora fa sul serio: sondaggio concreto e prima offerta sul tavolo del canadese. Le ultimissime sul futuro dell’attaccante Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ... 🔗juventusnews24.com

Inter e Napoli in pressing su Jonathan David: i nodi da sciogliere sono due | CM.IT - Non solo lotta per lo Scudetto, Inter e Napoli si daranno battaglia sul mercato: obiettivo Jonathan David per rinforzare l’attacco Il club azzurro vuole strappare un ruolo da protagonista nel mercato ... 🔗informazione.it